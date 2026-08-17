Ingresado en el hospital el rey Harald V de Noruega por una retención de líquidos debido a su anemia

Archivo - El rey Harald V de Noruega - Europa Press/Contacto/Benoit Doppagne - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rey Harald V de Noruega ha sido ingresado este lunes en el Hospital de la Universidad de Oslo por una retención de líquidos tras realizarse un examen médico debido al tratamiento que lleva tomando varias semanas para su anemia hemolítica.

"En las últimas semanas, el Rey ha estado recibiendo tratamiento con cortisona para la anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre. Esto le ha provocado una acumulación de líquido en el cuerpo que requiere hospitalización", ha precisado la Casa Real noruega en un breve comunicado.

Ante esta situación que atañe al monarca, de 89 años y en el trono desde 1991, el príncipe heredero Haakon ejercerá como regente durante las dos semanas que Harald V esté de baja por enfermedad. "Más adelante analizaremos las consecuencias que esto tendrá para la agenda oficial de la Casa Real", ha agregado.

El monarca fue dado de alta a finales de febrero tras recuperarse "rápidamente" por una infección cutánea en una pierna que le llevó a estar ingresado en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife durante sus vacaciones con su esposa, Sonia de Noruega.

Harald V de Noruega fue ingresado por una "infección" y una "deshidratación", si bien se encontraba en "buen estado" y respondió positivamente al tratamiento. Esto obligó nuevamente a Haakon a ejercer como regente hasta el pasado 6 de marzo.