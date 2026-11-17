Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 18 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Mauritania han anunciado el rescate de cerca de 180 personas, entre ellas más de 20 menores, en una embarcación localizada frente a sus costas y que habría iniciado su travesía en Senegal, presuntamente con la intención de llegar a las Islas Canarias, principal punto de destino de la ruta Atlántica.

El Ministerio de Pesca e Infraestructura Marítima y Portuaria ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que la Guardia Costera interceptó la embarcación el lunes "en aguas de soberanía mauritana", antes de agregar que a bordo de la misma iban 179 personas, incluidos 21 menores.

"Esta operación forma parte de los esfuerzos continuos de la Guardia Costera de Mauritania para reforzar la vigilancia marítima, luchar contra la migración irregular y proteger las vidas humanas en aguas de soberanía nacional", ha zanjado la cartera.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 7.000 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado cerca de 7.200 muertos y desaparecidos.

El organismo apuntó recientemente a un descenso de las llegadas de migrantes desde África occidental a Europa, con las Islas Canarias como principal punto de entrada, si bien afirmó que el aumento de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal ha provocado que haya una dispersión de las salidas aún más al sur, lo que aumenta la peligrosidad de estas travesías.