Investigan dos incidentes posiblemente provocados que han afectado al tráfico ferroviario en el norte de Italia

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad italianas han abierto una investigación sobre el posible origen intencionado de dos incidentes que han provocado retrasos en el tráfico ferroviario del norte de Italia coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

En primer lugar, se ha detectado un incendio en la subestación eléctrica de Pesaro, cerca de la estación de Bolonia Central, que ha causados daños en las instalaciones, informa la agencia de noticias italiana AGI.

Por otra parte, la División de Operaciones Especiales de la Policía italiana (DIGOS) ha descubierto un artefacto explosivo rudimentario y que habría causado daños en el cableado en la vía que comunica Bolonia y Padua cerca de Castel Maggiore.

Estos incidentes han causado retrasos des hasta 90 minutos en algunos trayectos, cancelaciones y cambios tanto para los trenes de alta velocidad como para los regionales y los intercity, pero el tráfico ya se ha restablecido tras dos horas de interrupción.