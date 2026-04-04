Irak cierra el paso fronterizo de Shalamcheh con Irán tras un bombardeo que ha dejado un muerto y cinco heridos

Archivo - Apertura del proyecto de construcción de una línea de ferrocarril en el paso de Shalamcheh entre Irak e Irán - Europa Press/Contacto/Iranian First Vice Presidenc

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraquí ha anunciado el cierre total e inmediato de las operaciones en el paso fronterizo de Shalamcheh con Irán, en el sur del país, tras un bombardeo ocurrido este sábado que ha dejado al menos un fallecido, de nacionalidad iraquí, y otros cinco heridos.

El jefe de la Autoridad de Puertos Fronterizos de Irak, el general Omar al Waeli, ha confirmado a la agencia oficial de noticias del país, INA, que el ataque ha alcanzado sobre las 10.00 de esta mañana, hora local, un edificio de verificación de pasaportes en el lado iraní de la frontera. Al Waeli no identifica responsables del ataque.

"El ataque tuvo como objetivo la terminal de pasajeros, causando la muerte de un viajero iraquí y heridas a otros cinco, quienes fueron trasladados a un hospital en Irán", ha indiciado Al Waeli antes de confirmar que "el ataque ha paralizado el tráfico de pasajeros y el comercio en el paso".

El diputado iraquí Udai Awad al Tamimi, miembro del bloque chií y proiraní Al Sadiqun, ha asegurado que detrás de estos ataques se encuentra el Ejército kuwaití, que ha protagonizado "constantes ataques contra los pasos fronterizos" bajo la excusa de que está repeliendo los bombardeos de Irán y sus milicias contra su territorio. Kuwait no se ha pronunciado sobre este extremo.