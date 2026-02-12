Irak completará hoy el proceso de recepción de 7.000 miembros de Estado Islámico deportados desde Siria

Archivo - Un militar del Ejército de Irak en la capital, Bagdad (archivo) - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak ha anunciado que completará este jueves el proceso de recepción de los 7.000 presos del grupo yihadista Estado Islámico que están siendo trasladados desde cárceles en Siria controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), tras el acuerdo entre el Ejecutivo de Damasco y las autoridades semiautónomas kurdas del norte y el noreste de Siria.

El ministro de Justicia iraquí, Jaled Shuani, ha apuntado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión kurda Rudaw que entre estos presos hay altos cargos del grupo yihadista a los que ha descrito como "extremadamente peligrosos" y ha afirmado que son de un total de 60 países, si bien en su mayoría son sirios.

Así, ha recalcado que se espera que los traslados sean completados en las próximas horas y ha asegurado que "todos ellos han sido ubicados en una prisión en Bagdad". "Ninguno de ellos será trasladado a la región del Kurdistán", ha dicho, antes de asegurar que "las fuerzas de la coalición internacional (contra Estado Islámico) paga por su traslado y detención".

"Ha sido creado un equipo de seguridad para supervisar su traslado y entrega al Ministerio de Justicia. Todos sus miembros son iraquíes. En el lado sirio, las fuerzas estadounidenses son las responsables de llevar a cabo la operación", ha esgrimido Shuani, quien ha apuntado que todos estos casos serán investigados de cara a ser juzgados.

En este sentido, ha recordado que "la ley antiterrorista iraquí afirma claramente que cualquier miembro de una organización terrorista está sujeto a castigo" y que "Estado Islámico es una organización terrorista que llevó a cabo actividades terroristas en Irak", por lo que también los extranjeros serán juzgados por los tribunales del país.

"No hay necesidad de desarrollar lo que Estado Islámico hizo en Irak, todo el mundo lo sabe. Por ello, según la ley iraquí, la pertenencia a Estado Islámico es un crimen punible con la cadena perpetua", ha reseñado el ministro, quien ha incidido en que entre los trasladados a Irak hay "emires" del grupo yihadista, quienes están "en una prisión de máxima seguridad".

Por último, ha negado que 2.500 de estas personas sean turcas y ha afirmado que "solo 165" de los presos tienen esta nacionalidad, si bien no se descarta que haya más entre el último grupo de deportados desde Siria. "Estamos en contacto constante con las autoridades turcas. Expresaron su voluntad de repatriar a sus ciudadanos y los procedimientos serán completados una vez sean finalizadas las investigaciones", ha zanjado.