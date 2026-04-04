Irak confirma que el suministro de gas iraní al sur del país ha quedado "completamente interrumpido"

Archivo - Imagen de archivo de un apagón en Bagdad - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood - Archivo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak ha confirmado que ya no está llegando gas iraní a la región del sur del país y que el suministro ha descendido notablemente en la región centro tras el estallido de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero, de ahí la puesta en marcha de medidas de emergencia para reanudar el suministro antes de la llegada del verano, cuando el país registrará, casi con toda probabilidad, temperaturas máximas superiores a los 50ºC precisamente en esas zonas.

El portavoz del Ministerio de Electricidad, Ahmed Musa, ha confirmado a la agencia oficial de noticias INA la crítica situacion que atraviesa ahora mismo el país y explicado que la primera solución pasa por garantizar el suministro de combustibles alternativos, como el gasóleo, para preservar el funcionamiento de las "centrales eléctricas afectadas por la disminución del gas iraní importado, que permanece completamente interrumpido en la región sur y se libera a niveles muy bajos en la región central, por un monto de tan solo cinco millones de metros cúbicos".

El portavoz ha reconocido sin embargo que la prioridad ahora mismo es de asegurarse que centrales eléctricas estratégicas como las que hay en Bagdad o en Diyala siguen operativas "según las cantidades disponibles".

En términos generales, la disminución de la producción y las exportaciones de petróleo ha impactado la producción nacional de gas, que ha caído de 1.100 millones de pies cúbicos estándar a aproximadamente 400, afectando a algunas plantas de producción. Si bien las moderadas temperaturas de marzo y principios de abril "han ayudado a gestionar la carga y las plantas de producción y las redes de transmisión están casi en pleno funcionamiento", hace falta un plan urgente de distribución "para satisfacer la demanda máxima del verano".

Para entonces, Irak espera que la construcción de la plataforma del puerto de Jor Al Zubair, en Basora, contribuya a facilitar el suministro, como también confía en completar antes de verano las interconexiones eléctricas antes del verano.