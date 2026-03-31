Irak denuncia el secuestro de una periodista extranjera en Bagdad

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Irak ha denunciado este martes el secuestro de una periodista extranjera en la capital, Bagdad, por parte de una serie de individuos no identificados en los alrededores del Hotel Palestine, ubicado en el distrito de Karrada.

"Las operaciones de persecución y seguimiento dieron como resultado la captura de un vehículo perteneciente a los secuestradores, que volcó cuando intentaban escapar. Las fuerzas de seguridad lograron arrestar a uno de los sospechosos e incautar uno de los vehículos utilizados en el crimen", ha señalado la cartera en un comunicado publicado en redes sociales.

El Ministerio ha precisado que las autoridades competentes están llevando a cabo todos los esfuerzos necesarios para localizar a las personas implicadas y lograr la liberación de la periodista, además de adoptar "todas las medidas legales necesarias contra todos los implicados en este acto delictivo de conformidad con la ley".

Si bien las autoridades iraquíes no han dado detalles sobre la identidad de la periodista, el portal de noticias Al Monitor ha asegurado que se trata de una de sus colaboradoras, la estadounidense Shelly Kittleson, especializada en temas de Oriente Próximo y Afganistán.

"Exigimos su liberación inmediata y segura. Respaldamos su vital labor informativa desde la región y solicitamos su pronta recuperación para que pueda continuar con su importante trabajo", ha indicado el medio en un comunicado.