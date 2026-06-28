Irak detiene en la Zona Verde a altos cargos acusados de corrupción

Archivo - Bandera de Irak - Europa Press/Contacto/Muntazer Uday Sahib

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irak se ha desplegado este domingo en la Zona Verde de Bagdad -- sector protegido donde se ubican los edificios gubernamentales y las embajadas-- para detener masivamente a políticos acusados de corrupción, según ha informado la agencia de noticias 'Shafaq'.

Las fuerzas de seguridad se han desplegado en torno a varios cuarteles generales "sensibles" dentro del distrito fortificado, el cual ha sido confinado, aplicando medidas estrictas en accesos que conducen a la zona. Se han escuchado disparos y varios tanques han sido movilizados.

De momento, ningún comunicado oficial ha confirmado las detenciones y no se han anunciado públicamente nombres ni cargos, aunque varios medios apuntan a que el exprimer ministro iraquí, Mohamed Shiaa Al-Sudani, ha sido detenido junto a otros altos cargos por movimientos cercanos a Irán.