Irak firma un acuerdo con EEUU para la entrega de un centro diplomático y logístico en el aeropuerto de Bagdad

Archivo - El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, durante un encuentro en julio de 2026 con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca (archivo) - Graeme Sloan - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos entregarán a Irak un centro diplomático y logístico situado en el aeropuerto de Bagdad atacado en varias ocasiones en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, a raíz de un acuerdo firmado entre ambos países, tal y como ha confirmado el Ministerio de Exteriores iraquí.

La cartera ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que el acuerdo, firmado por el encargado de negocios estadounidense en Irak, Steven Fagin, implica "la transferencia al Gobierno iraní del centro de apoyo diplomático vinculado a la Embajada de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Bagdad".

"Este paso forma parte de los esfuerzos del Gobierno iraquí para finalizar los procedimientos relativos a la conclusión de la misión de la coalición internacional y de la presencia militar extranjera en Irak, en línea con el calendario establecido para el 30 de septiembre de 2026", ha explicado.

Las autoridades iraquíes anunciaron a finales de agosto que las tropas de la coalición encabezada por Estados Unidos habrían iniciado su retirada coordinada de bases militares del país e insistieron en que el proceso terminará el 30 de septiembre, junto con el desarme de facciones integradas en las Fuerzas de Movilización Popular (FMP).

Algunas milicias proiraníes de Irak --incluidas varias integradas en las FMP-- han intercambiado golpes con las fuerzas estadounidenses desde el inicio de la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, entre denuncias desde Bagdad sobre los bombardeos contra estos grupos, integrados en las fuerzas de seguridad.