Archivo - Imagen de archivo de un militar iraquí - Muntazer Uday Sahib / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraquí ha dado hasta el viernes a las milicias proiraníes de Kataib Hezbolá para que abandonen la localidad de Jurf al Nasr y permitan una investigación completa sobre el presunto contrabando de petróleo que el grupo armado, columna vertebral de las poderosas Fuerzas de Movilización Popular (FMP), aliadas de Teherán, estaría organizando en el lugar.

Jurf al Nasr se ha convertido desde este pasado fin de semana en el último quebradero de cabeza del Gobierno iraquí, presionado desde hace años por Estados Unidos para que desarticule a las FMP, que ha atacado en varias ocasiones a sus fuerzas en Irak siguiendo órdenes de Irán. El FMP es una organización enormemente influyente que el Estado iraquí considera incluso como una extensión de sus fuerzas de seguridad, si bien las milicias se han negado a integrarse por completo en este organigrama.

La ciudad, además, es un punto muy delicado porque el lugar lleva desde 2014 en manos de las milicias proiraníes, que arrebataron el control de la zona a Estado Islámico. Ya bajo el dominio de estas milicias chiíes (que cambiaron incluso el nombre tradicional de la ciudad, Jurf al Sajar), la población suní de la ciudad acabó abandonando sus hogares en medio de temores por su seguridad, controles y denuncias a las milicias por apropiación de tierras.

Este pasado lunes, el Ejército iraquí realizó una incursión militar limitada en esta localidad de la céntrica provincia de Babilonia para terminar de constatar las sospechas de las agencias de Inteligencia sobre este contrabando. La comisión parlamentaria encargada de investigar el caso insiste en que cuenta con documentos que demuestran que el grupo ha desviado crudo de los oleoductos, que procesa en sus propias refinerías y traslada en sus propios camiones cisterna.

Ese mismo día, y según fuentes de la cadena Al Arabiya, el comandante de las Fuerzas Quds de Irán (la unidad especial extraterritorial de la Guardia Revolucionaria), Esmail Qani, hizo acto de presencia en Bagdad para intentar rebajar las tensiones con el Gobierno iraquí y discutir la crisis con el Marco de Coordinación, la principal coalición política chií del país, que nominó en su día al primer ministro del país, Alí al Zaidi.

Al Zaidi ha decidido de todas formas emitir un "ultimátum blando" para que las milicias abandonen la ciudad como muy tarde a las 20.00 del próximo viernes, según fuentes de seguridad al diario saudí 'The National'. Sin embargo, que el ultimátum expire no significa que comiencen inmediatamente a continuación las operaciones militares porque el Gobierno iraquí cuenta todavía "con varias opciones sobre la mesa".

Una de ellas es proseguir con las investigaciones sobre el terreno, como ha ocurrido este mismo martes, cuando ha llegado a la ciudad una comisión judicial flanqueada por fuerzas de seguridad para "realizar una inspección in situ del caso de contrabando de petróleo, examinar las circunstancias que rodean el incidente e identificar los lugares donde se produjeron las infracciones", según informa la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

Mientras tanto, uno de los grandes responsables de Kataib Hezbolá y principal portavoz del grupo, Abu Talib al Saidi, ha prometido en rueda de prensa que sus fuerzas no tienen intención de agravar la situación: "Jurf al Nasr no será fuente de discordia en Irak y que no se producirán enfrentamientos entre miembros de las Fuerzas de Movilización Popular o las brigadas y las fuerzas de seguridad", ha asegurado.

Además, Al Saidi se ha mostrado bastante optimista sobre una pronta resolución de la crisis porque ya "vislumbra acuerdos entre el gobierno federal, las Fuerzas de Movilización Popular y las brigadas, que darán resultados positivos" antes de lamentar que "hay quienes intentan complicar la situación para exacerbar la crisis y lograr objetivos extranjeros", sin dar nombres, recoge la también agencia oficial iraquí NINA.

De hecho, las fuentes de 'The National' apuntan una posible solución intermedia: en lugar de dejar la ciudad en manos del Ejército iraquí, Kataib Hezbolá podría acabar entregando el territorio a otro grupo paramilitar chií, las Brigadas Atabat, más próximas al gran clérigo chií de Irak, Ali al Sistani, que a Teherán; un plan por el que saldrían ganando, en teoría, todas las partes.