Irán acusa a EEUU de "blanquear" sus ataques contra territorio iraní en su proyecto de resolución ante el OIEA

Archivo - El secretario general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha afirmado este martes que el proyecto de resolución presentado por Washington ante la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), máximo órgano de gobierno de la agencia nuclear de la ONU, pretende "blanquear la responsabilidad de los agresores y criminales", en alusión a los ataques estadounidenses contra territorio iraní.

"Los ataques del régimen sionista y de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán detuvieron las actividades de verificación e hicieron que los inspectores de la agencia abandonaran Irán por razones de seguridad. Ahora, Estados Unidos quiere convertir las secuelas de su ataque ilegal en un expediente contra Irán", ha indicado el viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, en redes sociales.

En este sentido, ha señalado a la Administración Trump por "invertir las responsabilidades" al atacar instalaciones iraníes supeditadas a "salvaguardias" y "perturbar la seguridad nuclear", así como la verificación de los técnicos, pero utilizar la Junta, a su vez, para "presionar" a Teherán.

"La Junta de Gobernadores no debe ser un lugar para blanquear la agresión militar y transferir sus costes al país víctima. El ataque a instalaciones bajo supervisión de la agencia y la perturbación del proceso de verificación deben ser objeto de responsabilidad internacional de sus autores, no una base para emitir una resolución contra un país que ha sido víctima de estas acciones", ha dicho.

De esta forma, ha reiterado que las medidas de protección en las instalaciones nucleares "no se fortalecen con la elaboración de resoluciones", sino "con la condena" de estos ataques, "el respeto a los derechos de los países miembros, la rendición de cuentas y el retorno de la agencia a su trayectoria imparcial".

Estados Unidos ha presentado un proyecto de resolución ante el OIEA que pide a Teherán proporcionar información sobre el paradero de su uranio enriquecido y conceder acceso inmediato a los técnicos en sus instalaciones nucleares, según informó Bloomberg.

El texto de cuatro páginas tendrá que ser votado esta semana en la Junta de Gobernadores y enfatiza además el apoyo a un acuerdo nuclear, mientras que también pide a Teherán que se involucre "de forma seria y sin condiciones previas" en las negociaciones.

La Junta aprobó en junio de 2024 una resolución --redactada por Francia, Alemania y Reino Unido, firmantes del histórico acuerdo nuclear de 2015, dañado por la decisión de Washington de retirarse del mismo de forma unilateral en 2018-- que condenaba la falta de cooperación de Teherán. Días más tarde, estalló la guerra de los 12 días entre Israel, Estados Unidos e Irán.