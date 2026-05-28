Irán acusa a EEUU de "violar el alto el fuego" y amenaza con "una dura respuesta" en caso de nuevos ataques

Archivo - Imagen de archivo de misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar. - -/IRGC via Sepahnews via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha acusado este jueves a Estados Unidos de "violar el alto el fuego" con sus ataques de esta madrugada contra la ciudad de Bandar Abbas (sur) y ha amenazado con "una dura respuesta" en caso de nuevos ataques, tras lanzar un bombardeo contra "una base estadounidense" en la región, situada concretamente en Kuwait.

"El Ejército estadounidense ha violado el alto el fuego y lanzado misiles contra espacios vacíos en el aeropuerto de Bandar Abbas, sin causar daños", ha dicho en un comunicado, antes de confirmar su respuesta militar y advertir de que "si se repiten estas acciones, el Ejército terrorista americano hará frente a una dura respuesta", según ha recogido la cadena de televisión iraní IRIB.

La Guardia Revolucionaria iraní no ha especificado la ubicación de la base atacada, si bien Kuwait ha acusado a Teherán de lanzar misiles y drones contra el país, mientras que Estados Unidos ha cargado contra las autoridades iraníes por lo que describe igualmente como "una violación del alto el fuego".

Previamente, el Ejército de Estados Unidos había asegurado que sus fuerzas habían derribado cuatro drones sobre el estrecho de Ormuz, tras lo que ha lanzado un ataque contra una base iraní en Bandar Abbas, provocando la respuesta iraní, en medio de las negociaciones para un posible acuerdo de paz que cierre el conflicto abierto tras la ofensiva israelí-estadounidense contra el país asiático.