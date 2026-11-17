El presidente del Parlamento y jefe de la delegación negociadora de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf (archivo) - Icana / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento y jefe de la delegación negociadora de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido este martes de que Teherán respondería con ataques contra presas o puertos en países de la región de Oriente Próximo en caso de que Estados Unidos lance ataques contra este tipo de instalaciones en el país asiático.

"Preparando la siguiente ofensiva contra la infraestructura civil, sus 'expertos' le dicen al 'New York Times': 'las presas cercanas a los sitios de misiles de Irán son de doble uso'", ha señalado Qalibaf, que ha compartido un artículo publicado en este diario estadounidense sobre algunos de estos proyectos en Irán.

"Perfecto. Nueva regla: cualquier presa, puerto o central eléctrica situada cerca de una base estadounidense o israelí es de doble uso", ha manifestado el presidente del Paramento iraní en un mensaje publicado a través de redes sociales. "Aplicaremos su lógica de manera coherente e imparcial", ha apostillado.

El citado artículo del diario estadounidense, titulado 'La guerra podría resolver un antiguo enigma sobre las presas iraníes construidas sin una razón clara.' cita a expertos militares y ambientales que argumentan que en Irán hay varios proyectos hídricos en lugares en los que no responden a objetivos ambientales.

En este sentido, recoge declaraciones que apuntan a que estas presas podrían proporcionar el suministro de agua y electricidad que requieren diversos complejos militares subterráneos que estarían presentes en estas zonas, si bien no presenta pruebas ni contenidos que respalden su existencia o que los proyectos hidroeléctricos tengan realmente ese fin.

Las palabras de Qalibaf llegan en medio de las tensiones bilaterales y el estancamiento de las negociaciones indirectas para intentar lograr un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra abierta en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.