Irán advierte contra "maquinaciones israelíes" tras el incendio en dos buques cisterna en el puerto de Damietta

Archivo - Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido este jueves con las "maquinaciones israelíes y las operaciones de 'bandera falsa'", después del incendio registrado en la víspera a causa de drones en dos buques cisterna de gas en el puerto de Damietta, en Egipto.

"Todos debemos estar alerta ante las maquinaciones israelíes y las operaciones de 'bandera falsa' que tienen como objetivo socavar la paz regional", ha señalado en un mensaje en sus redes sociales, donde ha descrito a Egipto como un "amigo y socio importante" de Irán.

Araqchi, que ha asegurado que la seguridad de este país "revista de una importancia capital" para Teherán, ha advertido de que la "amenaza es clara y común" ante la posibilidad de que se extienda el conflicto en curso en Oriente Próximo, que ya cumple cinco meses.

"Se teme por la solidaridad de los musulmanes", ha asegurado el jefe de la diplomacia iraní.

Sus declaraciones llegan después de que las autoridades egipcias hayan atribuido a drones el incendio registrado este miércoles en dos buques cisterna de gas en el puerto de Damietta, sin que por el momento hayan responsabilizado a ningún actor del ataque y mientras los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, se han desmarcado del suceso.

La Autoridad Portuaria de Damietta ha confirmado durante la jornada que el puerto sigue operando con plena normalidad y todas las terminales y amarres gestionan las llegadas y salidas de buques según lo previsto, informa el diario 'Ahram'.

La voz de alarma la dio el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto, que en un comunicado precisó que las embarcaciones afectadas son "un buque de gasificación y un buque de almacenamiento atracados en el puerto de Damietta".

Horas más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que el ataque "es más de lo mismo", preguntado por la supuesta relación del incidente con la guerra en Oriente Próximo.