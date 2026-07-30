Irán anuncia la destrucción de tres cazas de EEUU en un ataque contra una base en Jordania

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Irán. - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este jueves la destrucción de tres cazas F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en un ataque contra una base estadounidense en Azraq, en el este de Jordania, en respuesta al bombardeo perpetrado contra la isla de Qeshm, en el que han muerto tres personas, entre ellas un niño.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha indicado en un comunicado que el ataque ha tenido precisamente como objetivo dicha base por "alojar cazas F-35" y ha especificado que se han lanzado varios misiles balísticos contra la pista de aterrizaje y varios hangares, según ha recogido la agencia de noticias Fars.

"Se han destruido por completo estas tres aeronaves y se han provocado daños en otras tres", ha señalado, antes de afirmar que miembros del "personal técnico y de mantenimiento" también han fallecido en este ataque, si bien la parte estadounidense no ha dado de momento información sobre el asunto.

En este sentido, ha informado de que "no hay lugar para un Ejército infanticida que sacrifica cruelmente familias inocentes en medio de la noche mientras duermen". "Sus problemas, al igual que los de Jordania, se mantendrán hasta que el último miembro de la ocupación estadounidense sea expulsado de tierras islámicas", ha apuntado.