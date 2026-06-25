Irán advierte contra el uso de rutas marítimas fuera de su jurisdicción

Vista de buques en el estrecho de Ormuz - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés), el organismo creado por Irán el pasado mayo para gestionar el tráfico marítimo en el paso de Ormuz, ha advertido este jueves de que no puede garantizar la navegación "segura" de aquellas embarcaciones que transiten fuera de su jurisdicción.

"Cualquier navegación fuera de las rutas designadas por la PGSA no está cubierta por la garantía de paso seguro y no estará sujeta a la cobertura de seguro ni de responsabilidad civil correspondiente", ha señalado en un breve mensaje en sus redes sociales.

El organismo, creado para contrarrestar el bloqueo impuesto entonces por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra los puertos iraníes, se ha desentendido por tanto de estos buques, afirmando que "las consecuencias de navegar por rutas no autorizadas son responsabilidad exclusiva del propietario, el operador y el capitán de la embarcación".

Estas declaraciones llegan en una jornada en la que un buque carguero ha sido alcanzado por un proyectil frente a las costas de Omán, según ha anunciado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), lo que ha provocado que la Organización Marítima Internacional (OMI) haya suspendido de forma temporal su plan para evacuar a 11.000 marineros continúan varados en aguas del estrecho de Ormuz.

Precisamente la gestión del paso de Ormuz está siendo objeto de debate entre Irán y Omán, que ha señalado este mismo jueves que no se cobrará por el tránsito marítimo, después de haber examinado con las autoridades de Irán la imposición de peajes a las embarcaciones que deseen cruzar este paso estratégico, en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos contra Teherán a finales de febrero.