Irán afirma que los ataques de EEUU "dejan prácticamente inútil" el acuerdo de alto el fuego

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa el 1 de junio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha acusado este jueves a Estados Unidos de una nueva "violación flagrante" del alto el fuego con su "agresión generalizada" contra el país asiático y ha subrayado que estas acciones de Washington "dejan prácticamente inútil" el acuerdo alcanzado el 8 de abril para cesar el fuego tras el conflicto abierto el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Los ataques ilegales y criminales de Estados Unidos durante las últimas horas no son solo una grave violación de la Carta de Naciones Unidas y las normas fundamentales del Derecho Internacional (...) sino que dejan casi inservible el acuerdo de alto el fuego", ha advertido el Ministerio de Exteriores de Irán, que reseñado que la responsabilidad por las "peligrosas consecuencias" de estas acciones recae totalmente sobre "la élite gobernante" en el país norteamericano.

Asimismo, ha reiterado a través de un comunicado que "el continuado uso del territorio e instalaciones de algunos países de la región por parte del terrorista Ejército estadounidense para preparar y llevar a cabo operaciones agresivas contra Irán coloca a estos países del lado del agresor".

"La República Islámica de Irán recuerda firmemente las obligaciones legales y morales de todos los países de la región a la hora de evitar que el Ejército terrorista estadounidense use su territorio, instalaciones y recursos para cometer un crimen de agresión contra Irán, al tiempo que subraya su determinación a la hora de neutralizar las fuentes de estos ataques", ha dicho.

En este sentido, ha enmarcado su respuesta en el "derecho inherente a la legítima defensa", después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara ataques contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania, sin que por ahora Estados Unidos se haya pronunciado sobre posibles víctimas o daños.

La cartera ha insistido además en la "responsabilidad compartida" de los miembros de la ONU a la hora de "oponerse claramente a la violación flagrante de los principios fundamentales y propósitos de la Carta de Naciones Unidas por parte de Estados Unidos y el régimen sionista".

"Sin duda, el silencio y la inacción ante la ilegalidad y la intimidación de Estados Unidos y el régimen sionista empujarán al mundo aún más hacia el caos y la miseria", ha alertado, al tiempo que ha argüido que "emitir comunicados en una situación en la que no hay duda alguna sobre la naturaleza agresiva de las acciones de Estados Unidos y el régimen sionista no es algo responsable y solo animará a los agresores a continuar su ilegalidad".

El comunicado ha sido publicado tras un segundo día consecutivo de ataques cruzados en la región entre Washington y Teherán, en la medida en que en la víspera la Guardia Revolucionaria reivindicó el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que calificó de "represalia" por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.