Irán afirma que los contactos con EEUU continúan mientras revisa la respuesta estadounidense sobre Ormuz

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (archivo) - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han afirmado este lunes de que los contactos con Estados Unidos siguen adelante a medida que Teherán revisa la respuesta estadounidense a su propuesta de siete puntos para resolver la disputa en el estrecho de Ormuz.

Así lo ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, que ha confirmado que continúa el "intercambio de mensajes entre ambas partes a través de los mediadores". Además, ha defendido que la propuesta de Teherán "contempla las demandas legítimas del país, como el levantamiento del bloqueo naval y el fin de la guerra en todos los frentes".

"Estos asuntos figuraban en un memorando de entendimiento acordado previamente", ha resaltado, al tiempo que ha indicado que comunicará su postura a los mediadores una vez finalice la revisión. "También deben levantarse las nuevas sanciones de Estados Unidos; deben poner fin a todas sus acciones intervencionistas y agresivas", ha apuntado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.

El portavoz ha recordado que Pakistán y Qatar siguen siendo los principales mediadores entre las partes, al tiempo que ha insistido en que el país valora positivamente las acciones de "países amigos".

"Si Estados Unidos insiste en seguir convirtiendo esta zona en un lugar inseguro mediante el bloqueo y la guerra económica, la seguridad tardará en volver al estrecho de Ormuz", ha sostenido.

Por su parte, el jefe del Consejo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, ha acusado a Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos (EAU) de "liderar una red de tráfico de petróleo" en Ormuz. "Durante los últimos dos o tres meses hemos atacado cada noche unos cinco de estos buques utilizados para el contrabando", ha alertado.

"Estas operaciones han sido supervisadas por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM)", ha asegurado, según informaciones recogidas por el canal Press TV. "El personal de EAU ha sido utilizado y desplegado para apoyar estas operaciones", ha denunciado.