Irán amenaza a Israel con una "dura respuesta" si no cesa sus ataques contra Líbano

Un vehículo calcinado por un ataque de Israel en Tiro, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha amenazado este martes a Israel con una "dura respuesta" si no pone fin a sus ataques contra Líbano, que han vuelto a dejar nuevas víctimas mortales pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y el acuerdo alcanzado esta semana entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado hace más de tres meses.

"Se advierte que si el Ejército del régimen sionista, responsable del asesinato de niños, no pone fin a la violencia en el sur de Líbano, cabe esperar una dura respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán", ha señalado en una breve nota difundida por la cadena de televisión iraní IRIB.

El Ejército iraní ha hecho estas declaraciones tras acusar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de haber "violado el alto el fuego en el sur de Líbano 84 veces en los últimos dos días", después del anuncio de acuerdo entre Teherán y Washington. Las FDI "continúa cometiendo crímenes y masacrando al pueblo oprimido de Líbano", ha denunciado.

Al menos cuatro personas han muerto y varias han resultado heridas a causa de ataques perpetrados este martes por las tropas israelíes contra dos localidades en el distrito de Nabatiyé, en el sur de Líbano, de acuerdo a la agencia de noticias libanesa NNA.

Mientras, el Ministerio de Sanidad libanés ha informado de que el balance de víctimas por estos bombardeos desde el pasado 2 de marzo --día en que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus enfrentamientos-- asciende ya a 3.836 muertos, incluidos 133 profesionales sanitarios, y 11.851 heridos.

El Gobierno de Irán ha indicado que la guerra con Estados Unidos e Israel finalizó "oficialmente" este lunes, una vez alcanzado el pacto con Washington, y ha insistido en que cualquier ataque israelí y el mantenimiento de sus tropas en territorio de Líbano suponen una violación del memorando de entendimiento.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reaccionó al anuncio de acuerdo asegurando que las tropas israelíes permanecerán en las zonas ocupadas en Líbano, pero también en Siria y en la Franja de Gaza "cueste lo que cueste".