Irán anuncia que 15 barcos cruzaron de forma segura por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este lunes que 15 embarcaciones han transitado de forma segura por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas en el marco del frágil alto el fuego acordado con Estados Unidos, en vigor desde el pasado 5 de abril.

La Armada de la Guardia Revolucionaria ha detallado este lunes que un total de 15 buques, incluyendo cuatro petroleros, han atravesado el estratégico paso tras obtener el permiso por parte de Teherán y en coordinación con las fuerzas iraníes.

Asimismo, ha recordado a los buques mercantes y petroleros en aguas del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz que "cualquier cooperación con fuerzas extrarregionales hostiles será reconocida como una amenaza inminente a la seguridad" de Irán y "se tomarán medidas al respecto", según la agencia de noticias iraní Mehr.

El Ejército de Estados Unidos ha atacado en las últimas horas instalaciones de drones iraníes en la localidad de Geruk y en la isla de Qeshm, situadas a ambos lados --oriental y occidental, respectivamente-- del estrecho de Ormuz.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó un ataque en la madrugada de este lunes contra una "base aérea" en una ubicación no especificada. Teherán ha acusado este mismo lunes a Washington de violar el alto el fuego con sus últimos ataques contra el país, apuntando además a que el principal obstáculo para la firma de un acuerdo de paz son Israel y sus bombardeos contra Líbano.