Irán anuncia la ejecución de dos kurdos condenados por trabajar para el Mossad israelí

Imagen de archivo de funerales en Irán durante la guerra con EEUU e Israel - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades judiciales iraníes han anunciado la ejecución de dos personas de origen kurdo condenadas por colaborar con el servicio de Inteligencia exterior de Israel, el Mossad.

Yaqoub Karimpour y Nasser Bekerzadeh fueron ahorcados "por el delito de cooperación de inteligencia y espionaje a favor del régimen sionista", ha anunciado la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

Bekerzadeh , en particular, ha sido ahorcado por proporcionar información "sobre importantes figuras gubernamentales, religiosas y provinciales, así como sobre centros importantes como la región de Natanz", donde se encuentra una planta nuclear atacada por Israel y Estados Unidos.

Los anuncios oficiales de ejecuciones en Irán han aumentado desde el estallido de la guerra el pasado 28 de febrero, como también lo han hecho las operaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán contra la población kurda del oeste del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido abiertamente que intentó emplear a grupos de oposición kurdoiraníes para alimentar las protestas que comenzaron a finales del año pasado contra el Gobierno iraní, la crisis que precedió inmediatamente al conflicto actual.