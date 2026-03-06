Irán anuncia una ofensiva con drones contra Tel Aviv

Archivo - Drones iraníes en una ceremonia de entrega en Teherán. - Iranische Armee/Zuma Press/dpa - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha anunciado este viernes una ofensiva con drones sobre la capital de Israel, Tel Aviv, en pleno recrudeciminto de la represalia por la ofensiva militar lanzada el pasado sábado contra Teherán y otros puntos del país por parte de Estados Unidos e Israel.

"La República Islámica ha lanzado un ataque con drones contra Tel Aviv en respuesta a los ataques ilegales e injustificados de los regímenes criminales estadounidense e israelí contra el país", ha informado el Ejército iraní en un mensaje difundido por la cadena estatal IRIB.

Este ataque llega cuando la guerra en Irán está intensificándose con ataques masivos de Israel y Estados Unidos sobre el país centroasiático, a los que Teherán ha respondido con una ofensiva de misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses en la región del Golfo, pero también alcanzando Turquía, Azerbaiyán y Chipre.

Un portavoz militar iraní ha avanzado que los próximos días "serán más intensos y generalizados", en el marco de las represalias de la República Islámica. "En los próximos días, los ataques iraníes contra posiciones enemigas serán más intensos y generalizados", ha señalado Ibrahim Zolfaqari, el portavoz del cuartel general de Jatam al Anbiya, un órgano del Ejército iraní, en declaraciones recogidas por medios oficiales iraníes.