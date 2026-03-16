Irán anuncia planes para convertir en un museo la escuela femenina bombardeada en Minab

Trabajos de búsqueda y rescate tras el bombardeo contra una escuela femenina en Minab, en el sur de Irán, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático (archivo) - Europa Press/Contacto/Mehr News Agency

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado planes para convertir en un museo la escuela de la ciudad de Minab bombardeada en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que dejó cerca de 180 muertos, entre ellos más de 160 alumnas, un ataque achacado a las fuerzas estadounidenses, que aseguran estar investigando el incidente.

"Esta escuela es una prueba de la criminalidad de los estadounidenses y debe ser registrada y documentada para preservar la memoria histórica de la nación iraní", ha dicho el gobernador de la provincia iraní de Hormozgán, Mohamad Ashuri Taziani.

Así, ha resaltado que "para preservar la memoria y los nombres de los mártires, la escuela Shajaré Tayebé será construida en una ubicación diferente y con una arquitectura especial", según un comunicado publicado por el Gobierno de Irán a través de sus redes sociales.

El jefe del aparato judicial de Hormozgán, Mojtaba Qahremani, ha afirmado que los fragmentos de las armas utilizadas en el bombardeo contra la escuela han sido localizados, incautados y trasladadas para su análisis de cara a la apertura de una investigación, cuyas conclusiones podrían ser llevadas ante tribunales internacionales.

Por su parte, Estados Unidos ha dicho en varias ocasiones que está investigando el bombardeo, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a afirmar sin pruebas que podría haber sido ejecutado por Irán, a pesar del uso de misiles 'Tomahawk' en el ataque, con los que Teherán no cuenta.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, lanzada por sorpresa el 28 de febrero, si bien la organización no gubernamental Human Rights Watch in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.