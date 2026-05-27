Irán aplaude a Irlanda por su proyecto para impedir la importación de bienes de asentamientos de Israel

Archivo - El viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Qaribabadi, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha aplaudido este miércoles la decisión de Irlanda de aprobar un proyecto de ley destinado a prohibir la importación de bienes procedentes de los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, algo que Teherán ha descrito como un paso para pasar "de las palabras a la acción" en lo relativo al Derecho Internacional.

"La decisión de Irlanda de prohibir importaciones de los asentamientos ilegales del régimen israelí es un paso encomiable para pasar de las palabras a la acción a nivel del Derecho Internacional", ha señalado el viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Qaribabadi, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Así, ha recordado que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) "dejó claro en 2004 que estos asentamientos fueron 'establecidos en violación del Derecho Internacional'", antes de resaltar que, a partir de esta opinión de la corte, "los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal y no ayudara o asistir en su mantenimiento".

Por ello "comprar y vender productos de los asentamientos no es comercio normal, si no complicidad a la hora de sostener la ocupación y blanquear una situación ilegal". "Ahora depende de otros Estados, especialmente los gobiernos occidentales que dicen defender el Derecho Internacional, aplicar las normas que predican, en lugar de retirarse bajo la presión del régimen israelí, algunos congresistas estadounidenses y 'lobbies' empresariales", ha zanjado.

El Gobierno irlandés, que sigue defendiendo la necesidad de que se tomen este tipo de medidas a nivel colectivo en el marco de la Unión Europea, espera que el proyecto de ley sea promulgado antes del receso estival, el próximo julio, cuando la importación a Irlanda de mercancías procedentes de los asentamientos israelíes "constituirá un delito tipificado en el artículo 14 de la Ley de Aduanas de 2015".

El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Gobierno de Israel hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, que son los únicos que considera contrarios a la ley, a pesar de las críticas internacionales y los pronunciamientos de la CIJ en este sentido.