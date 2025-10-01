Irán aprueba un proyecto de ley para endurecer las penas a condenados por espiar para Israel y países "hostiles"

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han aprobado este miércoles un proyecto de ley que endurece las penas contra los condenados por espiar para Israel y otros países "hostiles" a raíz de la ofensiva lanzada en junio por el Ejército israelí contra el país centroasiático y tras la ejecución de varios condenados por llevar a cabo labores de espionaje en favor del Mossad.

El portavoz del Consejo de Guardianes, Hadi Tahan Nazif, ha señalado en un comunicado que la propuesta para "endurecer los castigos por espionaje y cooperación con el régimen sionista y otros países hostiles" ha sido aprobada por el organismo, antes de afirmar que también ha sido aprobada una medida para regular el uso de drones por parte de la población civil.

"Se ha determinado que las dos resoluciones, que contaban con ambigüedades y problemas en las etapas iniciales, no van contra las reglas de la 'sharia' o los principios de la Constitución tras ser retocadas por la Asamblea Consultiva Islámica y examinadas de nuevo por el Consejo de Guardianes", ha sostenido.

Los proyectos fueron presentados ante el Parlamento el 23 de junio, en medio de la ofensiva israelí --a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes--, y aún deben ser firmadas por el presidente, Masud Pezeshkian, de cara a su entrada en vigor.

Por el momento no hay detalles sobre qué otros países son considerados "hostiles", aunque se entiende que la designación afecta a Estados Unidos. La nueva redacción implica que todas estas labores de espionaje y colaboración con estas naciones suponen actos de "corrupción en la tierra", que acarrea la pena de muerte.

La anterior legislación al respecto no contemplaba necesariamente que el espionaje fuera punible con la pena capital, si bien durante los últimos meses se han sucedido las condenas a muerte contra personas detenidas por supuesto espionaje a favor de Israel, con decenas de ejecuciones desde entonces.