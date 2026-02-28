Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contraataque regional

Buque de la Armada estadounidense 'USS Frank E. Petersen Jr' - CENTCOM
MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los ataques de represalia iraníes contra bases militares estadounidenses habrían causado 200 víctimas, entre muertos y heridos, según ha informado este sábado la Guardia Revolucionaria iraní.
"Al menos 200 soldados han muerto o han resultado heridos en ataques con misiles contra bases estadounidenses hasta el momento", ha informado IRIB citando a la Guardia Revolucionaria, aunque sin dar más datos al respecto.
Además, ha asegurado que varios misiles estadounidenses e israelíes han impactado en zonas desérticas y en localidades de Irak y de los países del golfo Pérsico.
La agencia semioficial de noticias iraní Fars ha informado de ataques contra la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin, la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base aérea de Al Salem en Kuwait y la base aérea de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos.