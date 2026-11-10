Irán avisa de que se acuerde o no la paz con EEUU "la confrontación continuará"

El vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, durante una visita a Rusia. - Миридонов Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, ha sostenido este martes que se acuerde o no la paz con Estados Unidos, "la confrontación continuará" en una llamada a dar un salto tecnológico para tener una superioridad sobre "el enemigo".

En unas declaraciones recogidas por la cadena pública Irib, el vicepresidente iraní ha señalado la ciencia y la tecnología como "factor de superioridad frente al enemigo", insistiendo en que estos avances deben seguir "independientemente de las condiciones políticas y de seguridad".

"Se alcance o no la paz, el camino de la confrontación con el enemigo continuará", ha pronosticado el dirigente iraní, llamando así a "impulsar con mayor seriedad el desarrollo de tecnologías avanzadas para obtener ventaja sobre el enemigo".

Estas declaraciones llegan cuando Estados Unidos e Irán han reiniciado los contactos indirectos a través de mediadores como Qatar, en un intento renovado de poner fin al conflicto en Oriente Próximo tras el ataque sorpresa de Estados Unidos e Israel el pasado febrero para descabezar a la República Islámica.

La última propuesta iraní sobre la mesa ofrece la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz en dos días una vez se cumplan con las condiciones: fin del bloqueo naval estadounidense, recuperación del comercio de petróleo, también para Irán, y alto el fuego en todos los frentes.