Irán bate el récord de días sin acceso estable a internet desde el extranjero

Archivo - Imagen de archivo de una concentración en Irán por el líder de Hamás, Yayha Sinwar, muerto en un ataque israelí - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portal Netblocks, especializado en el seguimiento del acceso a internet en zonas de conflicto, ha declarado este domingo que Irán ha batido el récord de días sin acceso estable a la red desde el extranjero tras comenzar hoy su día número 37 con una red en absolutos mínimos operativos.

"El apagón de internet en Irán es ahora el bloqueo de internet a nivel nacional más prolongado registrado en cualquier país, superando en gravedad a todos los incidentes comparables, al haber entrado en su trigésimo séptimo día consecutivo tras 864 horas", ha informado NetBlocks en redes sociales.

NetBlocks precisa igualmente que el de Irán es un récord a nivel nacional. El enclave palestino de Gaza ha pasado más tiempo sin acceso a la red desde fuera del territorio, pero de manera intermitente, y otras zonas palestinas, como Cisjordania, sí que han disfrutado de una conexión relativamente estable a pesar de la ofensiva israelí.

Los daños a la infraestructura durante la guerra en países como Ucrania, compara también Netblocks, "han provocado reducciones prolongadas en la conectividad debido a los daños, lo que ha resultado en una disminución observable de usuarios, aunque no se tiene constancia de que ninguna guerra haya dejado a un país entero sin conexión", como ha ocurrido ahora.