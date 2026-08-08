Irán celebra que el Acuerdo de La Meca es un buen indicio para la región pero le falta una "hoja de ruta"

Firma del acuerdo defensivo de La Meca entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán - Europa Press/Contacto/Saudi Press Agency

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Irán ha celebrado este sábado, no sin algo de recelo, el acuerdo defensivo alcanzado entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudí en La Meca como un ejemplo a seguir al tratarse de un pacto exclusivo en países de la región, pero sigue faltando una "hoja de ruta" para concretar sus objetivos y, ha avisado, "los fallos de cálculo" se pagan caro.

En un mensaje particularmente dirigido a Arabia Saudí y a Estados Unidos, el destacado portavoz iraní Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad del Parlamento iraní, ha celebrado que el acuerdo es prueba de que "los estados árabes finalmente comprenden que la seguridad no se puede importar, sino que debe construirse dentro de la región", ha indicado.

El pacto --firmado por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif-- refleja "el compromiso compartido" de "fortalecer" aún más la seguridad colectiva, así como de "promover la paz, la seguridad y la estabilidad en la región y más allá, en pos de un futuro seguro y próspero".

El pacto se produce después de que Riad e Islamabad firmaran un acuerdo de defensa el año pasado que planteaba la cuestión de la disuasión conjunta. Ya entonces, el ministro de Defensa paquistaní, Jawaja Asif, no descartaba incluir a un tercer país en la fórmula.

Con este histórico acuerdo, los tres países buscan fortalecer su cooperación en Defensa en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha afectado a territorio saudí y ha interrumpido el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo en la región.

"Sin embargo, aún falta una hoja de ruta", ha avisado el portavoz, que ha acompañado su mensaje con un aviso. "Un error de cálculo es un error histórico. Irán ha demostrado que cada equivocación tiene un costo. El equilibrio es el único camino a seguir", ha manifestado.