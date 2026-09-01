Irán confirma una oleada de ataques contra objetivos de EEUU en represalia por los recientes bombardeos

Un avión estadounidense despega para apoyar las operaciones en el marco del conflicto con Irán- Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado este martes una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región tras los recientes bombardeos llevados a cabo por el Ejército estadounidense en distintas zonas del país, la mayor parte en zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

"Los valientes combatientes de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) han dado una contundente respuesta a los agresores y, en su primera acción, derribaron el 50º dron avanzado MQ-9 del Ejército estadounidense invasor, equipado con el nuevo sistema de defensa aeroespacial", ha asegurado en un comunicado.

La respuesta se produce tras los ataques "ciegos" y "desesperados" del Ejército estadounidense contra varios puntos de la costa sur del país, "incluyendo varias zonas civiles", que han "fortalecido la determinación" de Teherán "para aplastar a las fuerzas extranjeras" en el estrecho de Ormuz.

ASEGURA HABER ATACADO UNA BASE EN JORDANIA

Más tarde, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado en un comunicado que sus fuerzas ha atacado con misiles balísticos la base militar de la Marina estadounidense de Titin, ubicada en el sur de Jordania, cerca de la frontera con Arabia Saudí y de la ciudad portuaria de Aqaba.

En este sentido, ha asegurado que el ataque ha sido llevado a cabo tras el bombardeo contra un edificio residencial en Sirik, donde al menos cuatro personas han muerto y 50 han resultado heridas durante la celebración de una boda, lo que, según la Guardia Revolucionaria, recuerda a "la barbarie de la escuela Minab y el estadio Lamerd".

Asimismo, ha asegurado que se ha neutralizado "a un gran número de fuerzas estadounidenses", además de destruir varias instalaciones importates y helicópteros, si bien por el momento Washington no ha confirmado bajas entre sus filas.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes había advertido de que impondría "un alto precio al enemigo estadounidense" tras escucharse explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en la isla de Qeshm, en el aeropuerto de Jiroft, en la provincia de Kerman, y en otros puntos de la provincia de Hormozgan.

Las explosiones también se han registrado en las ciudades de Chabahar y Konarak, en la provincia de Sistán y Baluchistán, donde han impactado al menos cuatro proyectiles, según ha recogido la agencia de noticias estatal iraní Mehr.