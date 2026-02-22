Irán considera que "aún es bastante viable" lograr un acuerdo nuclear "win-win" con EEUU

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante un viaje oficial a Líbano (archivo) - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado este domingo que considera que "aún es bastante viable" lograr un acuerdo nuclear con Estados Unidos y ha resaltado que será una solución "win-win", en la que todas las partes ganen porque la única solución al contencioso es diplomática.

"Creo que aún hay una buena oportunidad para conseguir una solución diplomática, basada en un juego win-win, y una solución que está a nuestro alcance", ha afirmado Araqchi en una entrevista con la televisión estadounidense CBS.

Araqchi se ha referido también al envío de fuerzas militares estadounidenses a la región del golfo Pérsico. "No hay necesidad de reforzar la presencia militar", ha asegurado y, de hecho, ha advertido de que esta presencia "no ayuda y no supone una presión".

"Si quieren buscar una solución al programa nuclear pacífico de Irán, la única forma es la diplomacia. Y lo hemos demostrado ya en el pasado", ha añadido Araqchi.

El responsable diplomático iraní ha explicado que siguen trabajando en su propuesta escrita que entregarán la semana próxima a la delegación estadounidense. "Estamos intentando hacer algo que tenga en cuenta elementos que satisfagan las preocupaciones e intereses de las dos partes", ha explicado.

"Creo que cuando nos reunamos otra vez, probablemente este jueves en Ginebra, podremos trabajar en esos elementos y preparar un buen texto", ha augurado, aunque ha subrayado que "solo" se está negociando sobre el programa nuclear y no sobre el programa de misiles iraní. El diplomático iraní ha subrayado que el programa nuclear iraní es "muy preciado" porque se ha desarrollado dentro del propio país y porque "hemos pagado un precio muy alto" en sanciones y guerras.

De hecho, Araqchi considera que es posible conseguir un acuerdo nuclear mejor que el pactado en 2015 --y del que Estados Unidos se retiró unilateralmente tras llegar Donald Trump a la Casa Blanca--. "Hay elementos que pueden ser mucho mejores que los del acuerdo anterior" porque "tenemos la experiencia de ese acuerdo", ha argumentado.

"Usted sabe que fue Estados Unidos el que se retiró sin ninguna justificación. Nosotros somos miembros del Tratado de No Proliferación y queremos ejercer nuestro derecho" a la energía nuclear y al enriquecimiento de uranio, ha subrayado.