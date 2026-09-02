Irán contrapone el bombardeo a una boda con las imágenes de ataques generadas por IA de Trump

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Shadati

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Irán ha denunciado este miércoles los daños de la "guerra de elección" de Estados Unidos, contraponiendo las imágenes del bombardeo a una boda en Sirik, con las imágenes de ataques generados por Inteligencia Artificial publicadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"La verdad de la guerra ilegal de Estados Unidos contra Irán se mostró anoche en Sirik; un lugar dónde una ceremonia de boda fue bombardeada en el marco del esfuerzo desesperado de Estados Unidos por ocultar su derrota", ha incidido el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en un mensaje en redes sociales.

En el mismo, insiste en que la "realidad" de la guerra "son los crímenes que Estados Unidos comete", y "no los videos generados con inteligencia artificial que falsamente retratan a los funcionarios estadounidenses como héroes éticos y victoriosos".

En este sentido, ha respondido a la publicación por parte del jefe de la Casa Blanca de un vídeo generado por Inteligencia Artificial que muestra la isla iraní de Jarg "siendo volada en pedazos", horas después de que el Ejército estadounidense retomara los bombardeos contra el país centroasiático.

En el video se veían ataques con misiles contra varios puntos de la isla, principal nudo de exportación de petróleo de Irán, unas imágenes que la República Islámica ha contrastado con los efectos de los bombardeos sucedidos en las últimas horas en los que "unas 70 personas" han resultado "muertas o heridas" durante la celebración de una boda que se ha visto interrumpida por un ataque aéreo estadounidense registrado en la localidad de Kuhestak, en el condado de Sirik, en la provincia de Hormozgan (sur).

El ataque se ha cobrado la vida de cuatro invitados, entre ellos un niño, según han denunciado la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado.