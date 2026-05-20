Irán delimita una "zona de supervisión" marítima en el estrecho de Ormuz

Un destructor de misiles de la Armada de EEUU intercepta un petrolero con bandera iraní en el mar Arábigo - Europa Press/Contacto/Us Navy/Us Navy

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La autoridad iraní para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha definido este miércoles una "zona de supervisión" para el control de la navegación en este paso, apenas días después de la creación de este mecanismo que permitirá cobrar peajes a las embarcaciones que quieran cruzarlo, en el marco del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos tras el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero.

La denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés) ha indicado que este área delimitada por Teherán abarca "la línea que conecta Kuh e Mubarak, en Irán, con el sur de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos", en la entrada oriental de Ormuz, hasta "la línea que conecta el extremo de la isla de Qeshm en Irán y Um al Quwain en Emiratos Árabes Unidos, al oeste del estrecho".

"El tráfico en esta zona que desee atravesar el estrecho de Ormuz requiere la coordinación con, y autorización de, la PGSA", ha señalado en sus redes sociales.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció a principios de esta semana la creación de esta entidad, precisando que ofrecerá "actualizaciones en tiempo real" sobre las operaciones en el estrecho de Ormuz.

En uno de sus primeros mensajes, la institución de nuevo cuño recalcó que la navegación en el estrecho de Ormuz "está sujeta a una coordinación completa" con estas entidades, por lo que "el paso sin permiso será considerado ilegal".

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces de forma indefinida por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

El inquilino de la Casa Blanca anunció una iniciativa humanitaria para escoltar a buques atrapados en el golfo Pérsico, aunque el pasado 5 de mayo paralizó el plan --bajo el nombre Proyecto Libertad-- a petición de terceros países y al estado actual de las conversaciones diplomáticas.