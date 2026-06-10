Irán denuncia un ataque de EEUU contra embalses que suministran agua a más de 20.000 personas en el sur del país

El portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han denunciado este miércoles ataques de Estados Unidos contra instalaciones "civiles" que abastecen de agua a más de 20.000 personas en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán y en el litoral norte del estrecho de Ormuz, y han reclamado que la Administración Trump rinda cuentas por lo que han calificado de "crimen de guerra" y violación grave de los Derechos Humanos.

"Como parte de su agresión contra Irán, el Ejército estadounidense ha atacado deliberadamente infraestructuras civiles vitales de abastecimiento de agua en Sirik, Hormozgán, destruyendo dos embalses con una capacidad conjunta de 2.500 metros cúbicos", ha señalado en sus redes sociales el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Las instalaciones atacadas, ha subrayado Baqaei, suministran agua potable a más de 20.000 personas residentes en una decena de aldeas de la provincia.

El portavoz diplomático ha incidido en que el ataque y sus efectos no son "daños colaterales, sino un crimen de guerra calculado y una violación flagrante de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario".

"El agua es el pulso de la vida, y Estados Unidos está atacando deliberadamente la fuente de vida del pueblo iraní", ha afirmado en el mismo mensaje, antes de reclamar que Washington "debe rendir cuentas por cometer ataques tan brutales y sistemáticos contra infraestructuras civiles que sustentan la vida".

Previamente, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha recordado en sus redes sociales que "las infraestructuras críticas son las arterias de la vida de la gente", por lo que "amenazar con atacarlas, desde las redes de transporte hasta la industria eléctrica y de agua, no es una muestra de poder, sino un signo de desesperación ante la voluntad de una nación".

El mandatario ha vuelto a asegurar que Teherán se mantendrá "firme ante cualquier presión y amenaza", mediante la unidad y "solidaridad" entre sus ciudadanos así como "apoyándose en el conocimiento y la capacidad de sus especialistas".