Irán denuncia que los ataques de EEUU e Israel "equivalen a genocidio"

Vista de una escuela gravemente dañada por un ataque aéreo contra la provincia iraní de Markazi - Ircs / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores iraní ha afirmado este miércoles que los ataques de Estados Unidos e Israel forman parte de un "patrón sistemático" de guerra contra Irán desde que hace más de un mes lanzaran su ofensiva contra el país asiático, asegurando que en este período más de 600 centros educativos han sido objeto de sus ataques y denunciando que estos bombardeos "equivalen a genocidio".

"No se trata de un acto aislado de crueldad, sino que forma parte de un patrón sistemático y brutal de guerra ilegal contra Irán. En los últimos 33 días, los agresores han atacado deliberadamente más de 600 escuelas y centros educativos", ha señalado el portavoz de la cartera, Esmaeil Baqaei, en redes sociales, donde ha recordado el bombardeo a una escuela de Minab que dejó cerca de 170 fallecidos, la mayoría de ellos alumnas del centro.

El portavoz diplomático ha considerado en el mismo mensaje que "el término 'crimen de guerra' se queda muy corto para describir adecuadamente estas atrocidades". "Dada la retórica explícita de hostilidad hacia los iraníes (como nación) expresada por funcionarios estadounidenses e israelíes, estos crímenes equivalen a genocidio", ha argüido.

Teherán elevó el pasado domingo a más de 2.000 las víctimas mortales como consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, una cifra que incluye a 216 menores de edad, la mayoría de niñas de la citada escuela.

La ONG Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha contabilizado desde el inicio de los bombardeos el 28 de febrero, 1.551 muertes de civiles y 1.208 muertes de militares, así como 702 muertes sin clasificar, 3.461 en total.