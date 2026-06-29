Irán descarta que se vayan a celebrar esta semana "reuniones técnicas" con EEUU

Archivo - Banderas de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han descartado este lunes que vayan a tener lugar "reuniones técnicas" con Estados Unidos durante esta semana, después de que Pakistán anunciara que estaban previstas para este lunes o martes, en el marco de las conversaciones a raíz de la firma de un memorando de entendimiento para avanzar hacia un acuerdo de paz.

"No hay programadas para esta semana reuniones de los grupos técnicos de trabajo", ha dicho el viceministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales de Irán, Kazem Qaribabadi, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Si bien las consultas con Qatar, también en lo relativo al seguimiento de la aplicación de los compromisos de la otra parte --en referencia a Estados Unidos--, continúan como de costumbre, no se pueden confirmar algunas informaciones de los medios de comunicación que indican que se están celebrando debates de grupos de trabajo técnicos en Doha", ha sostenido.

Así, ha recalcado que estas conversaciones "tendrán lugar en el marco de los grupos de trabajo designado, una vez se den las condiciones y después de que se alcance un acuerdo sobre la fecha y la ubicación". "Las consultas en este sentido continúan a través de los países mediadores", ha remachado.

Las palabras de Qaribabadi han llegado horas después de que un funcionario estadounidense confirmara en declaraciones concedidas a Europa Press que Estados Unidos e Irán "cesarán" las hostilidades de los últimos días y "continuarán las conversaciones técnicas" sobre su memorando de entendimiento, mientras que las embarcaciones "podrán moverse libremente" en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, aseguró el 24 de junio que las conversaciones a nivel técnico se retomarían esta semana, nuevamente con mediación de Islamabad y Doha, tras los recientes contactos mantenidos en Suiza al hilo del memorando de entendimiento firmado de cara a lograr un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

Sin embargo, desde entonces se ha registrado recientes tensiones en torno al paso a través de esta vía estratégica y los intercambios de ataques entre Teherán y Washington de los últimos días, tras un ataque el jueves contra un buque con bandera de Singapur que transitaba por el estrecho de Ormuz.

Este suceso fue descrito por Washington como una violación de lo pactado, tras lo que procedió a lanzar bombardeos contra Irán. Por su parte, Teherán denunció una transgresión del alto el fuego y respondió con ataques contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo, si bien la situación ha vuelto a una situación de frágil estabilidad.