Irán describe el acuerdo preliminar como una "declaración de la derrota" de EEUU

Archivo - El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. - -/Iranian Presidency/dpa - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han enmarcado este miércoles el acuerdo preliminar cerrado con Estados Unidos para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz como una "declaración de la derrota" de Washington en su ofensiva contra el país asiático.

En un mensaje difundido por la cadena de televisión IRIB, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha recalcado que la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel "no fue simplemente un sueño militar" sino que buscaba "cambiar el equilibrio estratégico de la región e imponer su voluntad a una nación libre".

"Los planificadores de esta agresión creían que podían obligar a la nación iraní a retroceder mediante la presión militar, el asedio y los actos terroristas, y reescribir las ecuaciones regionales a su favor, pero lo que sucedió fue completamente contrario a los cálculos de los agresores", ha asegurado.

El presidente del Parlamento, que ejerce como negociador jefe de Irán, ha insistido en que el acuerdo preliminar firmado con las autoridades estadounidenses es la "declaración de la derrota" de Estados Unidos en su ataque a Irán.

Así, ha incidido en que "la paz duradera no es producto de la sumisión, la presión y la humillación", sino que se trata del resultado de "la autoridad, la dignidad y el respeto", señalando que la diplomacia debe basarse en "el respeto, la igualdad y el reconocimiento de los países", por lo que ha enmarcado el acuerdo con Estados Unidos en "el espíritu de resistencia y la fortaleza del valiente pueblo iraní".

"Demostró que el diálogo da resultados cuando la otra parte renuncia a imponer su voluntad sobre una nación civilizada y acepta nuestros derechos. El memorando de entendimiento de Islamabad se convirtió en una declaración de la derrota de Estados Unidos", ha resumido sobre el pacto alcanzado con la mediación de Pakistán.

FUTURO DE LA REGIÓN

Respecto a las implicaciones regionales de la situación en Irán, Qalibaf ha subrayado que a partir de ahora la seguridad regional tiene que ser garantizada por los propios actores de la zona. "Ningún país de la región encontrará su seguridad en la inseguridad de los demás. La economía y el desarrollo de la región deben beneficiar a todas las naciones que la integran", ha recalcado.

De esta forma ha llamado a la cooperación con los países vecinos, incidiendo en que Irán concibe el futuro de la región "no en la confrontación, sino en la interacción". "No en la seguridad importada, sino en la seguridad autóctona y común", ha dicho, antes de recalcar la necesidad de la retirada de las fuerzas extranjeras de la región.

El presidente de la Asamblea Consultiva Islámica ha incidido en el apoyo a "cualquier iniciativa práctica para la creación de mecanismos conjuntos de seguridad colectiva, económicos y comerciales" dentro de la región y ha subrayado que Teherán "no abandonó a sus amigos y socios estratégicos" durante la crisis-

Así, ha puesto de ejemplo el apoyo a Líbano, recalcando que para Teherán el alto el fuego en dicho país "es tan importante como un alto el fuego en Irán".

El memorando firmado entre Estados Unidos e Irán contempla una tregua de 60 días que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).

En este tiempo, Washington y Teherán se comprometen "a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza mutuos y a garantizar la integridad territorial y la soberanía de Líbano".