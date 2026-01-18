Irán destaca la retirada de EEUU de Irak como una prueba de la cooperación entre Bagdad y Teherán

Abbas Araqchi y Fuad Huseín en Teherán - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE IRÁN

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha recibido este domingo en Teherán a su homólogo iraquí, Fuad Huseín, ante quien ha puesto en valor la retirada de las tropas estadounidenses de Irak como una consecuencia de la "estrecha colaboración" bilateral en materia de seguridad.

Para Araqchi, la retirada definitiva de Estados Unidos de la Base de Ain al Asad y el fin de la Misión de Naciones Unidas de Asistencia a Irak (UNAMI) son "claros indicadores" de un refuerzo de la independencia, estabilidad y soberanía nacional de Irak, según recogen medios iraquíes e iraníes.

Irán "siempre ha defendido un Irak fuerte e independiente" por la capacidad de Bagdad de desempeñar un "papel fundamental" para reforzar la paz y la estabilidad en la región. Así, Araqchi ha manifestado la disposición de Teherán a profundizar las relaciones con Irak en todos los ámbitos y trabajar para lograr un acuerdo de cooperación integral.

Huseín, por su parte, ha puesto de relieve durante la rueda de prensa conjunta en Teherán la importancia de un diálogo continuado con Irán porque "la estabilidad de un país refuerza la seguridad de sus vecinos".

Así, ha indicado que la seguridad regional está interconectada y que no se puede tratar de forma aislada. La estabilidad de Irán es "una parte inseparable de la seguridad nacional de Irak y de la seguridad regional en su conjunto".

Huseín tiene previsto reunirse además con el presidente iraní, Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Ghalibaf; y con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani.