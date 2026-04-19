Irán eleva a cerca de 3.500 las víctimas mortales en la guerra con EEUU e Israel

Bandera de Irán - Iranian Supreme Leader'S Office / Zuma Press / Eur

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Mártires y Asuntos de los Veteranos de Irán ha situado en torno a 3.500 el número de ciudadanos iraníes fallecidos a consecuencia del conflicto armado con Estados Unidos e Israel, iniciado el pasado 28 de febrero con el lanzamiento de la operación conjunta bautizada como 'Furia Épica', ha declarado este sábado su responsable, Ahmad Mousavi.

En declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticas ISNA, Mousavi ha asegurado que "en el sistema de la Fundación de Mártires se están registrando actualmente los casos de 3.468 personas fallecidas como resultado de la guerra con Estados Unidos e Israel".

Estas cifras difieren de las difundidas anteriormente por el Ministerio de Salud iraní, que --según recogió la cadena Al Jazeera-- elevaba el balance a 2.076 muertos y unos 26.500 heridos desde el inicio de los ataques.

La creciente tensión en Oriente Próximo se ha seguido intensificado, hasta alcanzar límites sin precedentes, tras la ofensiva estadounidense-israelí de finales de febrero, cuyo objetivo declarado es frenar el programa nuclear iraní, debilitar su capacidad militar y favorecer, según sus impulsores, un eventual cambio político interno en el país.

Teherán respondió a esa ofensiva con ataques de represalia dirigidos contra territorio israelí y contra bases estadounidenses desplegadas en distintos puntos de Oriente Medio, ampliando así la escalada regional.

En medio de la confrontación, Irán presentó la semana pasada una propuesta de alto el fuego de diez puntos, que incluía compromisos de no agresión, supervisión del estrecho de Ormuz, reconocimiento de su derecho al enriquecimiento de uranio, así como el levantamiento de sanciones, compensaciones económicas y la retirada de tropas estadounidenses de la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el plan como una posible "base de trabajo" para avanzar en negociaciones, al tiempo que anunció una pausa temporal de dos semanas en las hostilidades.

Sin embargo, las conversaciones celebradas el 11 de abril entre delegaciones de ambos países en Islamabad concluyeron sin acuerdo, debido a discrepancias sustanciales en los principales puntos de negociación, según informaron las partes.