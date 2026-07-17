Irán eleva a cerca de 40 los muertos y a más de 400 los heridos por los ataques de EEUU durante los últimos días

Archivo - Daños en un hospital por un ataque de Estados Unidos contra Irán en abril de 2026 (archivo) - Shadati / Xinhua News / Europa Press / ContactoPho

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha elevado este viernes a cerca de 40 los muertos y a más de 400 los heridos por los ataques ejecutados durante los últimos días por Estados Unidos contra el país asiático, a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

El portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Hosein Kermanpur, ha afirmado en un mensaje en redes sociales que hasta ahora se han registrado 38 muertos, entre ellos un niño, más de 400 heridos, 47 de los cuales se encuentran hospitalizados. "La salud es la primera víctima de la guerra", ha señalado.

Kermanpur no ha especificado si esta cifra incluye a las víctimas mortales por los ataques estadounidenses durante las últimas horas. Las cifras facilitadas por el Gobierno iraní hacen referencia habitualmente a víctimas civiles, mientras que el Ejército y la Guardia Revolucionaria publican balances separados sobre bajas militares.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.