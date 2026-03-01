Irán esgrime que sus ataques regionales van dirigidos a bases militares de EEUU que son "suelo estadounidense"

Archivo - El secretario del Consejo Supremo de Seguridad, Alí Lariyani - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Alí Lariyani, ha defendido este domingo que la oleada de contraataques que su país ha desencadenado en la región no constituyen en modo alguno una agresión a los países del entorno sino que van específicamente dirigidos a las bases de EEUU y, por lo tanto, contra "suelo estadounidense", tal y como entiende la situación.

Lariyani es ahora mismo una de las voces más destacadas del Gobierno iraní tras la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, en uno de los ataques combinados de Israel y EEUU sobre Teherán de este pasado sábado. El secretario del Consejo de Seguridad goza prácticamente de la misma importancia que el triunvirato que conforma el gobierno provisional del país y en el que participa, por ejemplo, el presidente del país, Masud Pezeshkian.

En medio de la ola de protestas de los países de la región contra el contraataque israelí (y que ha llevado a Arabia Saudí a convocar en protesta al embajador iraní, según se ha dado a conocer en las últimas horas) Lariyani ha asegurado que Irán no tiene intención de atacar a los países de la región.

"Pero cuando alberguen a bases que se usan contra nosotros", ha apuntado, "y cuando Estados Unidos usa esas bases para atacarnos, nosotros atacamos en respuesta, porque estas bases no están en el territorio de estos países, sino que están en suelo estadounidense".

Esta es la segunda declaración que hace Lariyani en redes sociales este domingo, en un tono más sosegado que su primer mensaje de esta mañana, en el que ha prometido que este domingo Irán contraatacará todavía con más contundencia a los ataques conjuntos.

"Ayer, Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel, e hicieron daño. Hoy golpearemos con una fuerza que nunca antes han experimentado", ha amenazado.