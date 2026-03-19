Irán habla de "ignominiosa retirada" de Trump tras el bombardeo de Israel contra el campo gasístico de South Pars

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Irán han ironizado este jueves con la "ignominiosa retirada" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que éste asegurara que Israel "no volverá a atacar" el campo gasístico de South Pars, lo que llevó a las fuerzas iraníes a responder con ataques contra instalaciones energéticas en la región, incluida una de gas licuado en Qatar, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.
"La ignominiosa retirada del presidente estadounidense tras la bofetada nocturna a la juventud iraní: 'Israel está cometiendo otro error al atacar South Pars'", ha dicho el vicepresidente y jefe de la Organización de Optimización Energética y Gestión Estratégica de Irán, Saqab Esfahani, a través de sus redes sociales. "Trump debería acostumbrarse a hablar de estos errores, porque hay otras cartas preparadas que entrarán en juego en su debido momento", ha subrayado.
Horas antes, Trump adelantó que "Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars", si bien amenazó con destruirlo si Irán vuelve a atacar "a un país inocente", después de que Teherán respondiera al citado bombardeo lanzando misiles contra el complejo de gas natural licuado (GNL) de Ras Lafan, en Qatar.
"Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Próximo, ha arremetido violentamente contra una importante instalación conocida como el yacimiento de gas de South Pars, en Irán", dijo, al tiempo que garantizó que "Estados Unidos desconocía por completo este ataque y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir". "Israel no volverá a atacar este campo de gas South Pars, de vital importancia y valor, a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Qatar", ha zanjado.