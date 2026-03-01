Irán informa de la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria y el secretario del Consejo de Defensa

Archivo - El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohammad Pakpur. - Europa Press/Contacto/Sepahnews - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han confirmado la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour, y del secretario del Consejo de Defensa Nacional y asesor del ayatolá, el almirante Ali Shamkhani, en los ataques conjuntos lanzados por sorpresa este sábado por Israel y Estados Unidos, que también ha acabado con la vida del líder supremo Alí Jamenei.

Israel ya ha adelantado durante el sábado de la muerte de Pakpour tras afirmar que había eliminado a varios altos mandos iraníes, entre los que también se encontraría el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé, este último todavía no confirmado por el país persa.

Por otra parte, Shamkhani fue nombrado recientemente -- el pasado 6 de febrero-- como secretario del Consejo de Defensa Nacional, un organismo de seguridad creado tras los ataques de Israel y Estados Unidos en junio de 2025 con vistas a mejorar y centralizar las capacidades de las Fuerzas Armadas iraníes.

El también exministro de Defensa (1997-2005) cobró entonces un papel más relevante dentro de la estructura del régimen iraní. Las primeras misiones adjudicadas al Consejo de Defensa Nacional han sido "revisar los planes de defensa" nacional y "mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas" iraníes a través de un proceso de "centralización".

Las autoridades israelíes informaron previamente que en la operación cientos de aviones en un "ataque sorpresa" contra dos ubicaciones en las que estaban reunidos los máximos responsables del aparato de seguridad iraní.

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra "ubicaciones que suponían una amenaza inminente", con el sector militar y nuclear en el foco. Washington ha declarado que el objetivo de la ofensiva es "desmantelar el aparato de seguridad del régimen", que ha terminado con la muerte del líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei.