Irán informa del paso de 20 buques mercantes por Ormuz en coordinación con Teherán

Buques en el estrecho de Ormuz (archivo) - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 buques mercantes han atravesado durante la jornada del sábado el estratégico estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes, según han informado los propios responsables iraníes.

"Veinte buques mercantes han cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas", ha destacado la Armada de la Guardia Revolucionaria y recoge la agencia de noticias oficial iraní Tasnim.

"Se lleva a cabo un control y vigilancia rigurosos del Estrecho de Ormuz con autoridad, y cualquier agresión será respondida con contundencia", ha advertido.