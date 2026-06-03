Irán insiste en que actúa en "legítima defensa" y promete una respuesta "inmediata y contundente" a todo ataque

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Alexei Danichev - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha señalado que su país está actuando en "legítima defensa", recordando que Estados Unidos puede emplear las instalaciones de sus aliados en Oriente Próximo para "violar" el alto el fuego alcanzado a principios de abril, y ha advertido de que responderán de manera "inmediata y contundente" a cualquier ataque.

"Nuestras Fuerzas Armadas están llevando a cabo ataques en legítima defensa contra instalaciones que Estados Unidos tiene permiso para utilizar con el fin de atacar buques civiles y violar el alto el fuego", ha afirmado en sus redes sociales.

El jefe de la diplomacia iraní ha advertido en el mismo mensaje de que "cualquier acto hostil recibirá una respuesta inmediata y contundente" por parte de Teherán y ha asegurado que "lo que las sanciones y la guerra no han logrado, no se conseguirá con más guerra".

Araqchi ha respondido así a una comparecencia de su homólogo estadounidense, Marco Rubio, ante una comisión del Senado de Estados Unidos, en la que ha aplaudido que los aliados del país norteamericano en Oriente Próximo "se han mostrado muy cooperativos" con Washington, citando a Emiratos Árabes Unidos y a Kuwait, del que ha dicho "ha estado fantástico".

El Gobierno de Irán ha acusado este miércoles a Estados Unidos de violar de nuevo el alto el fuego con sus últimos ataques contra un buque y la isla de Qeshm y recalcara que estos actos fueron llevados a cabo "desde dos países de la región", enmarcando sus bombardeos contra Kuwait --donde han causado un muerto-- y Bahréin en "el derecho inherente a la defensa".

La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado el lanzamiento de "con misiles y drones" la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Oriente Próximo y un buque de bandera estadounidense, a modo de "respuesta" a un ataque de Estados Unidos contra uno de sus barcos en la zona del estrecho de Ormuz y una torre de comunicaciones en la isla de Qeshm, confirmados por Washington.

Este nuevo intercambio de ataques tiene lugar en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo, abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.