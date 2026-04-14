Irán ironiza con la "humillación estructural" de EEUU ante Israel tras las conversaciones en Pakistán

Archivo - El vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, durante una reunión en Rusia en noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ironizado este martes con la "humillación estructural" de Estados Unidos ante Israel después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmara que la Administración estadounidense le actualiza "a diario" sobre los contactos con Teherán de cara a un posible acuerdo de paz, después de las fallidas conversaciones celebradas el sábado en la capital de Pakistán, Islamabad.

"Hablé ayer (por el domingo) con el vicepresidente (estadounidense) JD Vance. Me llamó desde su avión, de regreso de Islamabad. Me informó detalladamente, como hacen a diario los miembros de esta Administración, sobre el progreso de las negociaciones; en este caso, sobre el fracaso de las mismas", sostuvo Netanyahu durante una reunión del Gobierno de Israel.

En respuesta, el vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, ha recogido estas declaraciones y ha subrayado que "por primera vez en la historia, un alto cargo de un Gobierno da 'informes diarios' al jefe de otro Estado".

"El asunto no somos nosotros, sino una humillación estructural. ¿Es consciente el pueblo estadounidense de que la Casa Blanca se ha convertido en una 'rama de información' para otro régimen?" se ha preguntado en un mensaje en redes sociales.

Las negociaciones celebradas entre Irán y Estados Unidos, que se saldaron sin acuerdo, tuvieron lugar apenas unos días después de que ambos países pactaran el 8 de abril un alto el fuego de 15 días para intentar lograr un pacto que ponga fin a la citada ofensiva, lanzada en medio de negociaciones entre Teherán y Washington para buscar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el país norteamericano abandonara unilateralmente en 2018 el firmado tres años antes.