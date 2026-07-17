Irán niega la liberación de prisión de una estadounidense y acusa a Trump de "difundir noticias falsas"

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MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El aparato judicial de Irán ha negado que las autoridades del país asiático hayan liberado a una mujer estadounidense detenida en el país en 2024, en contra del anuncio realizado el miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ha acusado de "difundir noticias falsas".

Según las informaciones recogidas por el portal iraní de noticias Mizan, vinculado al aparato judicial de Irán, "las investigaciones no muestran que haya sido liberado ni intercambiado ningún preso o espía estadounidense con las características anunciadas por Trump o cualquier otra característica desde prisiones iraníes".

"El historial de delirios de Trump al anunciar este tipo de noticias no termina con este caso", ha señalado, antes de acusar al mandatario de difundir informaciones falsas sobre la "inminente ejecución" de ocho mujeres, algo que las autoridades iraníes desmintieron.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró el miércoles que Irán había liberado a una estadounidense detenida a finales de 2024 y dijo que estaba ya de camino a Estados Unidos. Asimismo, afirmó que era un "gesto de buena voluntad" por parte de Teherán en medio de las sucesivas oleadas de ataques intercambiados desde la pasada semana entre la República Islámica y las fuerzas desplegadas por Washington en Oriente Próximo.

"Irán ha permitido que una ciudadana estadounidense, que fue detenida injustamente en diciembre de 2024 bajo la 'presidencia' de 'Sleepy' (somnoliento) Joe Biden, abandone el país", dijo en un mensaje en redes sociales en redes sociales, antes de asegurar que la estadounidense supuestamente excarcelada "se encuentra a salvo fuera de Irán y en buen estado".

Tras ello, Jared Genser, abogado de la mujer en cuestión, identificada como Dena Karari, apuntó igualmente a su liberación y dijo que estaba de camino a Estados Unidos. "Me complace enormemente informar que mi clienta, la ciudadana estadounidense Dena Karari, quien estuvo atrapada en Irán desde diciembre de 2024 bajo cargos falsos, ya está libre", zanjó.