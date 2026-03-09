Irán ofrece paso libre por Ormuz a los países que expulsen a los embajadores de EEUU e Israel

Archivo - Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que dejarán paso libre a los buques de los países europeos que expulsen a los embajadores de Estados Unidos y de Israel.

"Cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio tendrá completa libertad de paso a través del estrecho de Ormuz a partir de mañana", ha indicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la televisión pública iraní IRIB.

Este mismo lunes, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha advertido de que "es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el Estrecho de Ormuz a la luz de los fuegos de la guerra encendidos por Estados Unidos e Israel en la región".

El petróleo ha disparado su precio este lunes hasta más de los 115 dólares el barril debido a la paralización de gran parte del tráfico de crudo en el estrecho de Ormuz después de varios ataques contra buques. Sin embargo, el precio del petróleo ha caído tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una pronta finalización de la guerra.