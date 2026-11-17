Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Irán y Omán han abordado este martes la situación en la región de Oriente Próximo, con especial foco en la necesidad de salvaguardar la navegación en los corredores marítimos, entre ellos el estrecho de Ormuz, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los ministros de Exteriores de Irán y Omán, Abbas Araqchi y Badr al Busaidi, respectivamente, han mantenido una reunión en Mascate para "abordar los acontecimientos regionales" y "los desafíos actuales", así como "las opciones diplomáticas disponibles para contener las tensiones y revitalizar los canales de diálogo y negociación".

"El objetivo es ampliar los puntos de entendimiento entre las partes implicadas y evitar que la crisis y sus repercusiones sigan aumentando", ha dicho la cartera omaní, que ha agregado que ambos hablaron sobre "la importancia de salvaguardar los corredores marítimos y garantizar la fluidez de la navegación y el comercio internacionales".

Así, ha manifestado que Al Busaidi y Araqchi "han destacado la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación" para "fomentar la confianza y establecer una base adecuada para abordar las cuestiones pendientes", según un comunicado publicado a través de redes sociales, en el que ha añadido que ambos han subrayado además la importancia de continuar con los esfuerzos diplomáticos "responsables".

El propio Al Busaidi ha señalado que la reunión ha sido "constructiva" y ha agregado que ambos han hablado también sobre las relaciones bilaterales y las vías para "profundizar la cooperación entre ambos países". "También hemos intercambiado opiniones sobre los esfuerzos diplomáticos en marcha para abordar los desafíos regionales y hemos reafirmado la importancia de un diálogo y consultas continuados para apoyar la desescalada y las soluciones pacíficas", ha detallado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní ha subrayado en un comunicado en redes sociales que Araqchi "ha subrayado la importancia de las relaciones amistosas y la cooperación" entre Teherán y Mascate y ha confirmado que "las partes han revisado la situación regional e intercambiado puntos de vista sobre la necesidad de incrementar las consultas y la cooperación entre los países de la región para proteger los intereses comunes y mantener la paz y la estabilidad regional".

Irán y Omán han mantenido varias rondas de conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo sobre un mecanismo de gestión del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, afectado por el conflicto y la respuesta de Teherán a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, incluidas restricciones por parte de Irán a la navegación en la zona y ataques a los buques que no se ciñen a sus exigencias de coordinación.