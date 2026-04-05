Irán y Omán comienzan conversaciones preliminares para regular la navegación por el estrecho de Ormuz

Cargueros y petroleros transitan por el Bósforo en dirección al estrecho de Ormuz (imagen de archivo) - Tolga Ildun/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes diplomáticos de Irán y de Omán han comenzado conversaciones preliminares para tratar una posible regulación de la navegación por el estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control total de Irán, que ha excluido del tránsito a cargueros afiliados con Estados Unidos, Israel, y otros países con los que todavía no ha pactado acuerdos bilaterales de paso.

Omán es un mediador instrumental en la región y ejercía como enlace principal entre Estados Unidos e Irán durante las últimas conversaciones nucleares entre ambos países.

En un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias omaní, el sultanato ha confirmado una reunión "a nivel de subsecretarios de Exteriores" con la parte iraní y "en presencia de especialistas de ambas partes".

"En la reunión se analizaron las posibles opciones para garantizar el tráfico a través del estrecho de Ormuz en el contexto de las circunstancias actuales en la región", en referencia al conflicto desatado por el comienzo de la ofensiva conjunta de EEUU e Israel el pasado 28 de febrero y la consiguiente respuesta iraní.

"Expertos de ambas partes presentaron diversas ideas y propuestas al respecto", ha concluido el comunicado, sin dar más detalles.

Cabe recordar que, a última hora de este pasado sábado, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, anunció los preparativos de un "protocolo" para establecer "normas básicas para la gestión del movimiento de buques" en el estrecho, cuyo punto de entrada y salida es precisamente el golfo de Omán.

"Actualmente estamos ultimando el borrador del protocolo y, una vez que esté completo internamente, sin duda iniciaremos negociaciones con la parte omaní para alcanzar un protocolo común", afirmó.

Horas antes, el ultraconservador Parlamento iraní avisó que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado definitivamente con el estallido de la guerra.

"El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes", ha declarado el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, que esta misma semana anunció el comienzo de los procedimientos legislativos para imponer un coste de navegación a los barcos que transitan por el estrecho, a pagar en la moneda nacional, el rial.